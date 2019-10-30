ГК «КВС» примет участие в Ярмарке Недвижимости

фото предоставлено ГК «КВС»

С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.

В ходе Ярмарки будут представлен новый пул квартир в микрорайоне «Ясно.Янино», в домах 2 этапа III очереди. Продажи в новых корпусах стартуют в ноябре.

Гости выставочного стенда ГК «КВС» смогут узнать подробности о жилых комплексах компании в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Специалисты застройщика помогут выбрать квартиру, подходящую по параметрам клиента и его бюджету, расскажут о действующих вариантах оплаты, среди которых – рассрочка от застройщика, ипотека от более, чем десяти банков, программы «Квартира в зачет» для тех, кто хочет обменять старое жилье на новое, и специальные условия для региональных клиентов.

«Для тех, кто забронирует квартиру в рамках Ярмарки Недвижимости, мы подготовили специальные скидки», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

На площадке компании будет работать специалист ипотечного центра Сбербанка, который сориентирует по всем возможным программам жилищного кредитования и сделает предварительный расчет по ипотеке. Посетители выставки смогут также узнать подробности о совместной программе субсидирования ГК «КВС» и Сбербанка.

Ярмарка Недвижимости проходит по адресу: конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе 64к1 лит. А. Время работы – с 11:00 до 18:00. Стенд ГК «КВС» – Г13.

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