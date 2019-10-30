Московский школьник пришел на занятия с пистолетом. Выстрелить он успел лишь раз

В московской школе ученик стрелял из травматического пистолета. Оружие он принес из дома.

«Интерфакс» сообщает о происшествии в Старопетровском проезде 30 октября, но стреляли там вчера. Переполох наделал восьмиклассник, который принес из дома отцовский травмат. По информации агентства, школьник выстрелил, демонстрируя «пушку» друзьям. К счастью, никто не пострадал.

Юношу отправили домой, на его родителя составили протокол.

Напомним, в сентябре первокурсник колледжа судостроения и прикладных технологий в Петербурге пришел на учебу с ножом. Оружие он применил против ровесника: рана 16-летнего пострадавшего оказалась серьезной.



