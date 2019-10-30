«Предложил бахнуть человека, я сразу согласился». За хладнокровное убийство полицейского осведомителя житель Петербурга получил 12 лет

В Петербурге вынесен приговор за убийство негласного агента полиции. Киллер Виктор Фадеев получил 12 лет строгого режима.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 30 октября Санкт-Петербургский горсуд признал Фадеева виновным в убийстве Николая Савельева — бывшего участника группировки наркодилеров, оборвавшего прежние связи и ставшего сотрудничать с полицией. Измену ему не простили. Савельева застрелили одним выстрелом.

Фадеев признал исполнение. По его словам, организатор убийства предложил ему «бахнуть человека» в обмен на автомобиль Honda Civic.





«Машина мне была нужна, я сразу согласился», – подтвердил Фадеев.

Убийство по найму носило характер импровизации. Вечером 26 апреля 2018 года организатор подвез киллера в Купчино, указал на потерпевшего и отошел в сторону. Фадеев подождал немного, приблизился и выстрелил. Навыки владения оружием он приобрел в армии.

Организатором убийства следствие считает Антона Иконникова – одного из активных участников наркорынка Петербурга.