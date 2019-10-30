Выходные 2-3 ноября: языческий праздник Кекри, Sexibiton и Tampere Jazz

В эти выходные финны отмечают День всех святых и языческий праздник Кекри. Гостей столицы ждут цирк, хоккей и эротическая выставка, в Котке проведут экскурсию на русском языке, а в Тампере съедутся поклонники джаза.

Annika Sorjonen (2019) Korkeasaari Zoo

В субботу в Финляндии будет пасмурно, на юге страны ожидается до +3 градусов Цельсия, пройдут дожди. В центральных районах от нуля до -2, на западе Суоми возможен дождь со снегом. В воскресенье выглянет солнце, а снег выпадет только в восточных регионах.

В первую субботу ноября финны празднуют День всех святых (Pyh?inp?iv?), график движения транспорта и работы магазинов может быть изменен.

В Хельсинки в пятницу, 1 ноября, можно бесплатно посетить музей современного искусства Киасма, а 2 ноября там пройдет экскурсия на русском языке. Начало в 16:00, оплачивается только входной билет. В октябре в Киасме появилась работа исландского художника Рагнара Кьяртанссона The Visitors, которая состоит из девяти видеопроекций, где автор и его друзья поют и играют на музыкальных инструментах в разных комнатах старинной американской усадьбы, в момент записи слыша друг друга только через наушники.





Также 1 ноября можно попасть на концерт в Кафедральном соборе Хельсинки. Хор мальчиков Cantores Minores исполнит ораторию Гайдна «Сотворение мира». В концерте примут участие 130 хористов и 40 музыкантов Финского оркестра барокко. Билеты стоят от 15 до 65 евро.

В культурном центре «Кабельный завод» 1–2 ноября будет проходить старейшая и крупнейшая в Финляндии выставка, посвященная сексу и эротике, – Sexhibition. Билет обойдется в 30 евро.

На территории крепости Суоменлинна 2 ноября будут отмечать старинный праздник Кекри, посвященный языческому богу урожая и покровителю скота. Гостей ждут световое шоу, экскурсия по пивоварне, квесты, выступления музыкантов, а кульминацией вечера станет костер, на котором сожгут соломенного козла. Вход на праздник Кекри свободный, однако на некоторые мероприятия нужна регистрация из-за ограниченного количества мест.

В столичном зоопарке Коркеасаари 2 и 3 ноября отпразднуют Хэллоуин. Посетителям предложат испытание на смелость: поместить голову в «шлем», внутри которого бегают тараканы, или посмотреть в глаза змее. Также можно будет понаблюдать за кормлением животных: представителей семейства кошачьих, кабанов, росомахи и карликовых мангустов.

2 ноября необычное сочетание оперы и цирка покажут на сцене Финской национальной оперы. Создатели представления CircOpera используют арии и акробатические номера, чтобы рассказать романтическую историю поиска и обретения любви. Билеты стоят от 15 до 119 евро.

Любители традиционного циркового искусства могут 2 ноября отправиться на шоу Цирка Финляндии. На арену выйдут клоуны, фокусники, акробаты, не обойдется и без номеров с собачками и пони. Билеты стоят от 16 до 33 евро.

На «Хартвал-арене» 2 ноября в матче КХЛ встретятся хоккеисты «Йокерита» и «Торпедо» (Нижний Новгород). Билеты стоят от 25 евро.

В воскресенье, 3 ноября, в Церкви в скале (Lutherinkatu, 3) состоится бесплатный концерт арабской музыки. В исполнении сирийского скрипача Ашраф Катеба и пианистки Хамсы Аль Вади Юрис будут звучать произведения Диа Суккари, Погоса Джелаляна, Заида Джабри и других композиторов. Начало в 19:00.

В Лаппеенранте 2 и 3 ноября тоже будут отмечать праздник сбора урожая Кекри. Посетителей ждут 2 и 3 ноября в помещении зеленого ангара Vihrea makasiini c 10:00 до 16:00. До 3 ноября в Художественном музее Лаппеенранты можно попасть на выставку Вяйнё Раутио. Художник родился в Выборге в 1894 году и часто рисовал виды этого города, как в мирное, так и в военное время, а после Второй мировой войны и до своей смерти жил и работал в Лаппеенранте.

В Котке 3 ноября устроят экскурсию на русском языке по экспозициям Морского центра Велламо. Оплачивается только входной билет. Посетители узнают об истории судостроения и мореплавания Финляндии, а также о регионе Котка-Хамина.

Тампере в этот уик-энд принимает ежегодный международный фестиваль Tampere Jazz. В субботу на разных площадках пройдут четыре концерта, на которых можно услышать эксцентричных Th?o Ceccaldi Freaks и Das Kapital, а также финского саксофониста, ставшего уже классиком, Юхани Аалтонена и его квартет. В воскресенье на сцене Pakkahuone выступят английский гитарист и композитор Фред Фрит, американский трубач Амброз Акинмусири, португальский саксофонист Родриго Амадо. Билеты стоят от 45 евро. А бесплатно можно попасть на концерт молодой французской певицы и арфистки Лауры Перрудин.

В музейном центре Ваприикки в Тампере 1 ноября открывается интерактивная выставка «Остия – врата в Рим». На экспозиции представлены предметы, связанные с повседневной жизнью этого портового города: статуи, амфоры, деньги, игровые фишки, игрушки, ювелирные изделия.

Напоминаем автомобилистам, что в Финляндию уже разрешено ехать на шипованной резине.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»