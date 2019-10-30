Не доедим, но вывезем. Экономисты увидели в экспорте угрозу для продовольственной безопасности, Минсельхоз не согласен

Внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит планы по увеличению экспорта, заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства. Такой вывод содержится в отчете о мониторинге экономической ситуации Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, сообщает 30 октября РБК.

Эксперты проанализировали новый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства до 2025 года, предложенный Минсельхозом в рамках исполнения майского указа президента Владимира Путина. В соответствии с ним к 2025 году производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий должно увеличиться на 15,1% к уровню 2017 года. Экспорт продукции АПК в 2025-му должен вырасти в 2,2 раза, до $45 млрд.

Но при таких целевых показателях возникает дисбаланс между низкими темпами производства и высокими темпами роста экспорта, утверждает один из авторов мониторинга, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктор экономических наук Василий Узун. Таким образом, решение задач по поставкам за рубеж может поставить под угрозу удовлетворение собственных потребностей России в сельхозпродукции, предупреждает эксперт.

В этом случае внутреннее потребление может сократиться на 10%. Если в 2017 году стоимость потребленной внутри страны сельхозпродукции оценивалась в 5,65 трлн рублей (в сопоставимых ценах 2018 года), то при реализации задач по импортозамещению и увеличению экспорта к 2025 году потребление сельхозпродукции в стоимостном выражении составит 5,43 трлн руб. Самыми проблемными категориями, по мнению Узуна, могут быть мясо, в частности говядина, и молоко.





В Минсельхозе не согласились с позицией экспертов. «Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», — отметили в министерстве.

За время действия санкций (2014-2018 годы) российское производство в сфере сельского хозяйства выросло на 14,3%, а импорт уменьшился на 31,2%, что в том числе позволило перейти на «экспортно-ориентированную модель развития отрасли», сообщили в ведомстве. А в 2019 году чиновники ожидают положительную динамику «практически по всем ключевым направлениям» при сборе урожая, а также прогнозируют рост производства мяса птицы и молока.