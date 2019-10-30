Водители фуры и автобуса друг за другом не справились с управлением на Мурманском шоссе

Большегруз и автобус попали в ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти утром 30 октября. Касания не было: оба водителя не удержали машину на дороге.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:20 на 43-м километре Мурманского шоссе произошло два взаимосвязанных ДТП. Сначала водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, а затем водитель следовавшего за ним автобуса ПАЗ тоже не справился с управлением и въехал в опору освещения.

В обоих происшествиях никто не пострадал. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», затора на трассе в районе места ДТП не наблюдается, аварии оформляют, к дорожным службам претензий нет. Оба транспортных средства ехали в сторону области.



