III ежегодная конференция Ведомостей «Пищевая промышленность и ретейл»

фото предоставлено изданием «Ведомости»

24 октября 2019 г. на площадке Author Boutique Hotel прошла III ежегодная конференция «Пищевая промышленность и ретейл», организованная деловым изданием «Ведомости».

В конференции приняли участие представители органов гос. власти, контролирующие органы, торговые сети и компании розничной торговли, профильные ассоциации и СМИ.

Эксперты и участники обсудили текущее состояние пищевой промышленности и основные тенденции потребительского рынка. Акцентом конференции стала тема здорового образа жизни и формирование новой культуры потребления, что отразили в своих докладах многие спикеры.

Открыл конференцию модератор пленарной сессии Иван Федяков, генеральный директор INFOLine. Акцент был сделан на текущем состоянии отрасли:

– После введения продовольственного эмбарго и девальвации рубля пищевая промышленность стала бенефициаром тех трудностей, которые наблюдались в геополитических взаимоотношениях нашей страны. Последние годы пищевая промышленность в России активно развивалась и по итогам 2018 года все основные цели продовольственной безопасности выполнены – Россия практически полностью себя обеспечивает продуктами питания по всем основным группам социально-значимых товаров. Это означает, что спрос на внутреннем рынке удовлетворен и дальнейшее наращивание объемов производства будет происходить на фоне ужесточения конкуренции.

Дмитрий Макаркин, директор департамента инноваций и управления изменениями, «ПРОГРЕСС» (бренд детского питания «ФрутоНяня») рассказал, как производителю детского питания сохранить здоровье нации:

– Мы задаём высокие стандарты для себя, наших поставщиков и партнеров, контролируя качество и безопасность выпускаемой продукции от сырья до полки. Для нас важно выстроить гармоничные партнерские отношения с торговыми сетями и другими представителями ретейла.

Стремление к повышению качества жизни ставит новые задачи перед производителями продукции в направлении снижения рисков для здоровья. Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север, компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, рассказала об инновационном продукте с пониженным риском:

– С 2015 года, когда наша компания выпустила на российский рынок инновационный продукт IQOS, уже более 2 млн совершеннолетних потребителей никотина перешли на его использование. Мы убеждены, что кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением можно добиться, внедряя новые технологии.