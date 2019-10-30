Камера сняла в деталях, как каршеринг на Захарова «уплотняет» дорогие машины

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На видео попали первые и последние минуты массового ДТП на улице Маршала Захарова, 18/1, где каршеринговый автомобиль уплотнил ряд припаркованных машин. Оба видео появились 30 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как машина «Делимобиля» воткнулась в припаркованный в «хвосте» автомобиль, и удар по инерции дошёл до двух стоящих перед ним. По словам очевидцев, три припаркованных авто – это «БМВ», «Ягуар» и «Ленд Ровер». Из каршеринга сразу вышел водитель, по виду – молодой мужчина, стал расхаживать вдоль «паровозика». На произошедшее обратили внимание очевидцы, остановился даже ехавший мимо автомобилист. Видимо, он стоял долго: его машину участники группы позже сняли на фото.





ДТП произошло вечером 29 октября, на первых фотографиях стоит время 22:13. Около часа ночи, рассказывали в группе, водитель каршеринга всё ещё ждал на месте ГИБДД.

На последнем видео эвакуатор забирает машину «Делимобиля», и тут же с места аварии уезжает BMW.