ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию банка-партнера

ГК «Эталон»

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал ЖК BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.

Купить квартиру в комплексе бизнес-класса можно с первоначальным взносом от 15%. Кредит на покупку жилья оформляется от 9,6% годовых. С первоначальным взносом от 40% и площадью приобретаемой квартиры более 60 кв. м, процентная ставка может быть снижена до 9,4%. Ипотека оформляется на срок от 1 года до 25 лет. Сумма кредита от 300 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

Жилой комплекс BOTANICA – это два современных дома на 356 квартир с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. В ЖК BOTANICA запроектированы квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Проект находится в непосредственной близости от живописной Аптекарской набережной, Ботанического сада и целого ряда исторических объектов.

Жилой комплекс BOTANICA сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. В 2019 г. жилой комплекс вошел в число лучших проектов в номинации Residential Development for St. Petersburg, Russia («Жилищное строительство в Санкт-Петербурге») международной премии European Property Awards. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb