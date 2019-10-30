Депутаты ЗакСа «очистили» «Сад на Неве» от зелени для судебного квартала

Поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), которые исключают из списка участок для строительства судебного квартала, одобрили в третьем чтении депутаты городского парламента 30 октября. В пользу поправок проголосовали 38 депутатов, 9 оказались против.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как «Сад на Неве» площадью в 2,85 га лишили охранного статуса в двух чтениях, чтобы построить судебный квартал на Смольной набережной, который переезжает с проспекта Добролюбова.

При этом глава КГА Владимир Григорьев сообщил, что под стройку отдадут три участка. Вместо сквера в ЗНОП включили шесть участков: бульвары на улице Черняховского (0,584 га), на Синопской набережной у Большеохтинского моста (0,606 га), на набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороги (0,468 га), сквер у моста Александра Невского (0,53 га), бульвар на Воскресенской набережной (0,991 га), на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. В сумме их площадь составляет 3,6 га. Защитники «Сада на Неве» уже назвали это фикцией и собираются оспаривать решение в суде.



