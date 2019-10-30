«На допросах он кричал, что кошка прыгнула на сержанта сама». Житель Бирюлево получил уголовное дело за избиение полицейского животным

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя московского района Бирюлево, который использовал кошку для нападения на полицейского. Об этом 30 октября пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел еще 4 октября. По предварительной информации, злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения шумел в подъезде, когда его попытался успокоить сотрудник полиции. Мужчина якобы кинул в полицейского кошкой, которая сильно расцарапала полицейского.

Подробности истории сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, происшествие случилось и правда 4 октября, но год назад. Как пишет Baza, пьяный мужчина якобы не просто кинул кошку, а «ткнул ее в лицо полицейскому». «Животное вцепилось всеми четырьмя лапами в подфуражечную поверхность Ткачёва и сильно её испортило», – излагает дальнейшие события телеграм-канал. «На допросах он кричал, что кошка прыгнула на сержанта сама», – уточняет Baza. Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



