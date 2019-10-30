На даче в Васкелово сгорели трое детей

Трое из пяти погибших при утреннем пожаре в доме во Всеволожском районе Ленобласти – дети. Двое из них еще не ходили в школу.

Подробности трагедии в Васкелово приводит днем 30 октября 47news. В местной администрации журналистам сообщили, что при разборе завалов в садоводстве «Полиграфмаш» нашли тела троих детей — двух с половиной, пяти и восьми лет. Также при пожаре погиб один взрослый. Останки пятого ищут: известно, что в дачном доме жила семья из пяти человек.

Напомним, строение загорелось сегодня около шести утра. Площадь пожара оказалась небольшой — 30 квадратных метров, но по своим последствиям возгорание оказалось тяжелым: погибли все, кто был в помещении.



