Законодательное собрание приняло за основу проект бюджета на 3 года. Беглов пока не готов назвать цену жетона

Проект бюджета на три года принял в первом чтении петербургский ЗакС 30 октября. С тарифом на проезд и транспортной реформой тянут интригу.

Одобрили бюджет 41 голосом «за», 6 парламентариев оказались против, двое воздержались.

Проект на заседании представил губернатор Александр Беглов. Он отчитался об основных направлениях бюджетной политики. Среди прочего он отметил, что рост тарифов на проезд в общественном транспорте необходим, но с точными цифрами определятся ко второму чтению. В проект бюджета пока заложено подорожание разового проезда на 5 рублей.

Кроме того, Беглов напомнил о транспортной реформе, которая пока в проекте не учтена. В рамках нее весь наземный транспорт должен перейти на регулируемые тарифы с лета 2020 года, около 300 коммерческих направлений будут ликвидированы. При этом губернатор допустил переходный период, в течение которого могут сохраняться и маршруты с нерегулируемыми тарифами.





«Фонтанка» рассказывала о проекте бюджета на ближайшие 3 года. В 2020 году доходы должны составить 664,7 млрд рублей, расходы – 701,4 млрд рублей, дефицит – 36,7 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа запланирована на 99,4 млрд. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 101 млрд.

В 2020 году в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, выпадающие доходы составляют 39,5 млрд руб., дополнительные расходы – 17,6 млрд руб. С учетом компенсационных мероприятий потери бюджета в 2020 году составляют 40,6 млрд руб.

Наиболее значимые расходы предусматриваются по следующим государственным программам: развитие образования (157,6 млрд), развитие здравоохранения (120,4 млрд), развитие транспортной системы (117,5 млрд) и социальная поддержка граждан (86,1 млрд).