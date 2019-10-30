Страховщики выяснили, ДТП в каких странах дороже всего обходятся россиянам

Страховщики подсчитали, в каких странах попадание в ДТП обходится российским водителям дороже всего. В лидеры выбились Германия, Италия и Финляндия.

Как сообщает 30 октября пресс-служба «АльфаСтрахование», за год средний размер убытка от аварий за рубежом – в десяти странах, где российские водители попадают в ДТП чаще всего, – вырос почти на четверть (23,7%). Такие результаты показал анализ данных об убытках по «Зеленой карте» за 2018-2019 годы.

Самый большой средний убыток страховщику принесли водители, ставшие виновниками ДТП в Германии – 4,5 тысячи евро. Следом идет Италия, аварии в которой обошлись в среднем в 3,9 тысячи евро. Замыкает тройку лидеров Финляндия – 3,6 тысячи евро.

Четвертое место заняла Польша со средним убытком от ДТП в 2,5 тысячи евро, пятое – Франция (2,3 тысячи евро). Далее идут прибалтийские страны: Эстония, Литва и Латвия. Замыкает рейтинг Белоруссия. Это единственная страна, где средний убыток от ДТП снизился за год, составив 720 евро.



