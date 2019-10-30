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Происшествия
30.10.2019 11:44
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Жительницу Бурятии задушили на первом свидании. Подозреваемого с сайта знакомств нашли с помощью акцизной марки

В Бурятии женщина попыталась устроить свою жизнь с помощью сайта знакомств. Избранник оказался судимым, первое свидание стало последним. Подозреваемого помогла найти акцизная марка.

Подробности 30 октября сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. По данным СК, три дня назад в Улан-Удэ женщина, которая сдавала квартиру посуточно, обнаружила в своем жилище тело 49-летней гостьи. По предварительной информации, постоялицу задушили. Тело пролежало в квартире два дня.

По факту возбудили уголовное дело об убийстве. В квартире следователи нашли спиртные напитки. Акцизные марки на бутылках привели в соседний магазин.  Из торгового зала изъяли  записи с камер видеонаблюдения и по времени покупки, а также по ассортименту вычислили изображение злоумышленника, которое затем проверили по базам данных. Совпадение нашлось среди ранее судимых, после чего 46-летнего подозреваемого задержали.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина якобы познакомился с женщиной на сайте знакомств, после чего пара решила арендовать квартиру на Солнечной улице, чтобы узнать друг друга поближе. Купленный алкоголь накалил обстановку, между ними произошла ссора. По предварительной информации, мужчина толкнул свою избранницу на пол, сел сверху и задушил платком, после чего ушел из квартиры.

На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в СК.


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