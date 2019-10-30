Банк «Санкт-Петербург» модернизирует зарплатный проект для бизнеса

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его более гибким и максимально ориентированным на потребности клиентов.

На сегодняшний день банк предлагает услуги по перечислению заработной платы, учитывая не только размеры бизнеса организации, но и регион ее присутствия, а также поведенческую модель держателей зарплатных карт.

Осенью 2019 года банк приступил к эмиссии нового карточного продукта «ЯСчитаю», разработанного специально для жителей Москвы и Московской области. Бесплатный выпуск и обслуживание, возможность неограниченного снятия наличных в банкоматах любых кредитных организаций, премиальный статус – вот лишь некоторые преимущества этой зарплатной карты.

Помимо этого, по карте «ЯСчитаю» предусмотрена уникальная логика начисления бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющая пользователю возвращать до 5% от стоимости покупок в зависимости от оборотов по счёту.

«Мы проанализировали лучшие практики на рынке, дополнили их своими наработками и сегодня рады представить удобный сервис по выплате зарплаты работникам. Преимущество нашего зарплатного проекта в его гибкости и возможности к адаптации к потребностям жителей любого региона, где работает банк «Санкт-Петербургу». Наша цель – стать лучшим зарплатным проектом по привлекательности, комфорту и оперативности как для организаций, так и для конечных пользователей дебетовых продуктов», – отмечает Марина Гориловская, вице-президент – директор департамента клиентского обслуживания и массовых продаж банка «Санкт-Петербург».

В ближайшее время зарплатный проект на базе карты «ЯСчитаю» будет масштабирован на Новосибирск.

Напомним, что сотрудничество с банком в рамках зачисления заработной платы позволит предприятиям практически полностью исключить бумажный документооборот, обеспечит высокий уровень безопасности и скорость расчётов. Чтобы присоединиться к зарплатному проекту, компании достаточно заполнить заявку на сайте банка и подготовить пакет документов.

Выдача карт происходит удобным для клиента способом: в офисе банка или на территории самой организации через уполномоченного представителя банка.

Подробнее на сайте банка «Санкт-Петербург» – https://www.bspb.ru/retail/banking-services/tariff.pdf#page=26 и https://www.bspb.ru/yarko.

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