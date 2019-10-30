На черный рынок выбросили самую дорогую базу данных, украденную у банков

Одну из самых крупных и дорогих баз данных выставили на продажу на черном рынке. За информацию о владельцах 1,3 млн кредитных и дебетовых карт просят порядка $130 млн.

Об утечке 30 октября сообщает РБК со ссылкой на Group IB – структуру, занимающуюся кибербезопасностью. Два дня назад в Сети появилась информация о продаже базы данных INDIA-MIX-NEW-01. Это сведения о клиентах банков — в основном в Индии. За данные по каждой кредитной и дебетовой карте хакеры попросили по $100. Если учесть, что в списке 1,3 млн позиций, то нетрудно посчитать общую стоимость базы – $130 млн.

В начале октября стало известно, что в Сеть утекли данные клиентов Сбербанка: якобы 60 миллионов записей. А в конце месяца стало известно об еще одной слитой базе. После этого был задержан сотрудник «Национальной службы взыскания» – партнера кредитого учреждения. Банк, в свою очередь, заявил о намерении расторгнуть отношения с коллекторской конторой.



