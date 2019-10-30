Трансляция: как в Петербурге вспоминают имена миллионов жертв политических репрессий

В полдень 30 октября у Соловецкого камня в Петербурге традиционно начали зачитывать длинные списки политзаключённых, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Их точное число неизвестно до сих пор – по данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 млн человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 млн, свыше миллиона человек были расстреляны. В Петербурге проживают 9 тысяч реабилитированных граждан, которые пострадали в ходе массовых арестов, выселений и расстрелов прошлого века. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию Дня памяти.

Жители Петербурга могут присоединиться к акции в течение всего дня. С 12:00 до 20:00 – у Соловецкого камня на Троицкой площади, с 14:00 до 15:00 – на Левашовском мемориальном кладбище, с 15:00–17:30 – у нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, с 17:00 до 19:00 – у стен Феодоровского собора, с 17:00 до 19:00 – у памятника Ф. М. Достоевскому, с 17:00 до 18:30 – у римско-католической базилики св. Екатерины, с 18:30 до 21:30 – в саду Фонтанного дома у Музея Ахматовой.



