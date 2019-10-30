«Никто не будет допущен в консульство». В Петербурге из-за нехватки денег закрылось представительство Израиля

Из-за проблем с финансированием в Москве и Петербурге закрыты диппредставительства Израиля. Не работают они и в соседних странах.

Как сообщают представители Генконсульства в Facebook, посетителей перестали пускать в здание на Херсонской улице в Петербурге. «Мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», – уведомили дипломаты.

Подобный пост появился и на странице израильского посольства в Москве, там также заявили о приостановке работы. Таким же образом поступили дипломаты на Украине.

Причиной стали проблемы экономического характера. Министерство финансов Израиля, сообщают дипломаты, в одностороннем порядке нарушило достигнутые летом текущего года договоренности и обязало «посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

Сколько может продлиться такая забастовка, пока остается неясным.



