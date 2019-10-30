Кварталы «Чистое небо» и «Солнечный город» — лидеры спроса

Setl Group

«Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе от Setl Group заняли первое и второе места в рейтинге самых популярных проектов среди покупателей. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 9 месяцев 2019 года.

В топ-10 лидеров по количеству сделок в Петербурге также вошли еще четыре жилых комплекса Setl Group: «Pulse на набережной» и «Стрижи» в Невском районе, ArtLine в Приморском районе и «Статус у парка Победы» в Московском районе.

Самым популярным жилым комплексом в Ленинградской области стал квартал «GreenЛандия» от Setl Group, который строится в Мурино.

В январе-сентябре 2019 года покупатели чаще всего выбирали однокомнатные квартиры: на них пришлось 40% спроса. Самый распространенный бюджет покупки — 4-5 млн рублей в Петербурге и 3,5-4 млн рублей в Ленинградской области. Студии также пользуются популярностью: их доля составляет 30%.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером всех проектов Setl Group, а также продает квартиры в домах еще 40 застройщиков. Для клиентов компании бесплатны услуги по подбору жилого комплекса и планировки, юридическому сопровождению сделки и оформлению ипотеки.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/artline-v-primorskom

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations