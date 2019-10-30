КГИОП в 2020 году разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга

Комитет по охране памятников Петербурга в 2020 году получит 185 млн рублей на разработку 60 проектов реставрации исторических фасадов 3 и 4 категорий сложности. Дальше будет получать по 2 млрд в год на проведение работ.

Цифры назвал 30 октября вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе представления проекта бюджета в Законодательном собрании. По его словам, речь идет в первую очередь о зданиях, которые находятся в собственности города.

В то же время работу по объектам культурного наследия не прекращает и фонд капремонта. В 2020-м на эти цели направят 1,4 млрд рублей. Напомним, идея передачи исторических фасадов КГИОП возникла еще в 2017 году. В программу включат 255 адресов. При этом ранее сообщалось, что средства на ремонт удастся изыскать за счет туристического сбора.



