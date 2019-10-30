За месяц – ни одного нового дела. Что стало с судьей Криворучко, вынесшим приговор актеру Павлу Устинову

Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко фактически отстранен от ведения уголовных дел после неудачного приговора актеру Павлу Устинову. Он уже месяц рассматривает только протоколы по КоАП и продлевает меры пресечения.

О судьбе Криворучко утром 30 октября у председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой поинтересовались столичные депутаты. Ровно месяц назад приговор Устинову – 3,5 года лишения свободы – был отменен, актеру дали год условно.

Егорова отказалась публично отвечать на вопрос о Криворучко, пообещав это сделать кулуарно.

«Фонтанка» проанализировала список дел, которые были расписаны судье с 30 сентября 2019 года. Среди них нет ни одного уголовного. Процесс по делу Устинова на данный момент остается последним, который вел Алексей Криворучко.





При этом за последний месяц судье расписали на рассмотрение более 200 поступивших в Тверской суд материалов. Принимаемые по ним решения носят скорее технический характер. Криворучко рассматривает протоколы по административным правонарушениям, жалобы на следствие, ходатайства об избрании и продлении мер пресечения и условно-досрочном освобождении, визирует прослушку телефонов и обыски. Тем самым судья освобождает коллег от рутинной работы.

Криворучко признал Устинова виновным в насилии над представителем власти. Приговор вызвал массовую критику, актера отпустили через четыре дня после оглашения. Мосгорсуд, пытаясь защитить судью, назвал назначенный срок «выражением мнения». Приговор был пересмотрен, после акций протеста на условном наказании настаивала Генпрокуратура, ранее просившая отправить актера в колонию на 6 лет.