Дорожники Ленобласти за сутки израсходовали 81 тонну соли и готовятся к снежной буре

400 единиц техники и 555 рабочих трудились всю ночь на региональных дорогах Ленобласти – от гололёда и снежного наката очищены две тысячи километров.

Как сообщили «Фонтанке» 30 октября в пресс-службе дорожного комитета области, работа велась в круглосуточном режиме. Самые сильные осадки были зафиксированы во Всеволожском, Тихвинском, Подпорожском, Ломоносовском и Лодейнопольском районах. Всего пришлось использовать 81 тонну чистой соли (в предыдущие сутки – 47 тонн соли) и полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Впереди автомобилистов и дорожников ждёт серьёзное испытание – на регион движется буря с мокрым снегом. В четверг ожидается скачок температуры воздуха с минус 8 градусов ночью до плюс 4 днём. Высота снежного покрова в среднем по области, как ожидается, составит до 1,5 сантиметра, в восточных районах региона — до 4 сантиметров. ГКУ «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и, по возможности, пропускать снегоуборочную технику. Обращения водителей по поводу ситуации на областных трассах принимает круглосуточная горячая линия по телефону: 8-812-251-42-84.





Напомним, сейчас температура в Петербурге существенно ниже климатической нормы: в 8 часов утра было минус 4 градуса. Обильный снегопад прошёл вчера. В целом осадки в полтора раза превысили месячную норму.

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