ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость квартир

В конце октября состоялось плановое увеличение цен на квартиры в жилых кварталах компании «Ленстройтрест» в Петербурге и ближайшей Ленобласти. Удорожание квадратного метра в среднем на 3% связано с растущей строительной готовностью корпусов и общей активизацией рынка.

На текущий момент минимальная стоимость жилья в строящихся корпусах первой очереди «Янила Драйв» в микрорайоне Янино составит от 1,8 млн рублей. Квартиру в шведском квартала «IQ Гатчина» можно приобрести по цене от 1,95 млн рублей. В финском городке «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга стоимость лотов начинается от 2,1 млн рублей.

Квартиры в проектах ГК «Ленстройтрест» можно приобрести на условиях 100% оплаты, с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков или по различным программам рассрочек от застройщика.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Приобретение квартиры выгодно на начальном этапе реализации проекта, когда стоимость квадратного метра наиболее привлекательная. Разница цен между стартом продаж и финальной стадией строительства объекта составляет около 15%. Чем ближе жилой комплекс к сдаче в эксплуатацию, тем выше стоимость «квадрата», особенно в качественных проектах. Наши кварталы всегда востребованы у покупателей, что подтверждает не только стабильный спрос на квартиры, но и количество повторных покупок, а также сделок, совершенных по рекомендациям. За последние годы их доля увеличилась до 25-30%. Мы не только декларируем высокий комфорт проживания, но и обеспечиваем его за счет насыщения своих проектов различной инфраструктурой – от продуманной сети велодорожек и скейтпарка до детских садов и школ в шаговой доступности от жилых корпусов.

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Реализация проекта осуществляется поэтапно. Часть домов уже заселена, продолжается строительство корпусов второй очереди, детского сада и школы. Квартал «Янила» – победитель федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области», а также Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена.

Жилой квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Дома разной этажности с террасами на первых этажах, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/