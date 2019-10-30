Движение «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки восстановлено. Но поезд все равно опаздывает
Железнодорожное сообщение между финской столицей и Санкт-Петербургом восстановлено после вчерашней аварии на линии электропередач, однако небольшое отставание от графика есть.
«Неполадки на путях между Вайниккала и Луумяки устранены. Поезда ходят в обычном режиме», – сообщает 30 октября пограничная служба Юго-Восточной Финляндии со ссылкой на железные дороги республики.
Ранее оператор финских железных дорог VR пообещал в комментарии «Фонтанке», что работа железной дороги будет полностью восстановлена 30 октября.
В данный момент, судя по информации VR, «Аллегро» №782 сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург опаздывает более чем на 20 минут.
Справка:
Виной задержек 29 октября стала подломившаяся опора бетонного электрического столба на отрезке пути между Райпо и Вайниккала (железнодорожный пункт пропуска через границу). Столб накренился под собственным весом, и провода повисли над путями так, что у поездов не было возможности проехать. Весь день их пытались заменить.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.