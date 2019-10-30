На набережной Кутузова продают квартиру, в которой писал «Медного всадника» Пушкин. За 100 «квадратов» просят 55 млн

На продажу выставлены две квартиры в центре Петербурга, где с 1834 по 1836 жил Александр Сергеевич Пушкин и его семья. Купить предлагается помещения, которые использовались как детская и рабочий кабинет.

Как сообщает 30 октября РБК, речь идет о помещениях в 32-м доме по набережной Кутузова, поэт арендовал там площади на втором этаже. В продаже две квартиры, объединенные общим коридором, метражом 43 и 50 кв.м. За лот владелец хочет минимум 55 млн рублей. Квартиры не являются музеем и в настоящее время принадлежат частному лицу.

Дом был построен в 1816 году. Пушкин арендовал квартиры на протяжении двух лет у офицера лейб-гвардии Гусарского полка Силы Андреевича Баташева. Там у поэта родился сын Григорий, с видом на Неву он написал часть «Медного всадника», «Капитанскую дочку» и ряд других произведений. С набережной Кутузова (тогда — Французской), Пушкин переехал на свой последний адрес — набережную Мойки.

Отмечается, что сейчас жилье находится в удовлетворительном состоянии.



