Аномалия на дорогах Петербурга: такого низкого максимума не было с лета

На дорогах Санкт-Петербурга затишье. Максимальная загруженность городских улиц утром 30 октября, по данным «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла меньше, чем обычно. Такого показателя в будни не наблюдалось с лета.

В день жестянщика, 28 октября, в утренний час пик было 6 баллов – невысокий показатель, притом что число аварий выросло на треть. Вечером того же дня максимальная загруженность достигла 8 баллов. Во вторник, 29-го, несмотря на выпавший снег, утренний максимум составил 5 баллов, вечерний 7. Днём в понедельник и во вторник было в среднем 4 балла.

Машин меньше из-за школьных каникул; кроме того, некоторые горожане, наверное, решили использовать длинные ноябрьские выходные и уехали отдыхать. Возможно, кто-то меньше пользуется автомобилем в сложных погодных условиях.





Один из самых проблемных участков, судя по «Яндекс.Карте», Невский район, где уже много дней пробки собираются на внутреннем кольце КАД и на Народной улице. В число наиболее загруженных магистралей вошли шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (7 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (7 баллов), Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (6 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:56, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост, 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 3 часа 10 минут. 9:56, внешняя сторона КАД, 5,5 км, от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 8:29, Мурманское шоссе и Народная улица, 4,2 км, от КАД до Володарского моста. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 7:25, Колтушское шоссе, 3, 6 км, от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево. Пробка продержалась 50 минут. 8:01, Колтушское шоссе, 3,6 км, от Центральной улицы до КАД. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Сразу на трёх магистралях «Яндекс» отметил необычно свободное движение: Приморский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (4 балла, что на 3 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (4 балла, что на 3 балла ниже обычного).

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» за утро только два сообщения об авариях: о сбитом насмерть человеке на Волхонском шоссе и о столкновении «Жигулей» и «Ниссана» при съезде с Биржевого моста на Васильевский остров.