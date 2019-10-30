В промзоне у «Московских ворот» с фасада сорвался рабочий. Мужчина погиб

Во время работ по ремонту фасада на одном из зданий на улице Коли Томчака в Петербурге с высоты 7 этажа сорвался человек. Медики ему помочь не смогли.

Как стало известно «Фонтанке», о происшествии утром 29 октября в полицию сообщила коллега погибшего. Она объяснила, что мужчина работал на территории 28-го дома по улице Коли Томчака. Строитель сорвался с высоты 7 этажа, когда занимался ремонтом фасада. Им оказался 32-летний уроженец Архангельской области.



