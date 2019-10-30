Студент Петровского колледжа вылил на себя банку с серной кислотой. На нем ожоги с головы до ног

В ожоговой реанимации оказался студент Петровского колледжа после практики в промзоне на Парнасе. Он в тяжелом состоянии.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 19-летнего юношу доставили в больницу около девяти часов вечера 29 октября. Он смог объяснить врачам, что во время практики на одном из производств в 5-м Верхнем переулке случайно опрокинул на себя банку с серной кислотой. Медики лечат ожоги глаз, слизистой рта, шеи, правой руки и ноги. Студент в реанимации.

На момент выхода публикации «Фонтанке» не удалось дозвониться до учебного заведения.



