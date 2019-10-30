Человек погиб на Волхонском шоссе. В октябре смертельные ДТП были в 1 и 2 км от этого места

Смертельное ДТП собрало пробку на Волхонском шоссе утром 30 октября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 7:10 на 14-м километре шоссе (это территория Ломоносовского района) мужчина 1976 года рождения на «Хонде» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину 1953 года рождения. Пешеход скончался на месте.

По данным «Яндекс.Карт», заторы образовались в обе стороны: в одну около 3 километров длиной, в другую около 2,5 километра.





На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что совсем рядом автобусная остановка. «Я каждый день езжу на работу по Волхонке, – рассказывает Анастасия. – Реально темно и не видно пешеходов, я всегда притормаживаю. Но вообще надо там освещение хоть сделать, и к пешеходам отдельная просьба: отражатель хоть в руке носить или фонарик на телефоне включать, когда переходят. Там постоянно сбивают людей, лично у меня было пару раз, что я у перехода снижаю скорость до 40, а проезжая, вижу, что пешеход идет».

На 15-м километре Волхонского шоссе мужчину 1957 года рождения сбили насмерть вечером 2 октября. В тот же день утром на 16-м километре «Мазда» выехала на полосу встречного движения, столкнулась с маршруткой и вспыхнула; пострадали восемь человек, один погиб.