За производство детской порнографии задержан «нормальный парень со здоровыми секс-установками»

По делу о производстве детской порнографии задержан 34-летний петербуржец. Его выследили после того, как в Сеть попала фотосессия маленькой девочки.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, накануне днем на Московском проспекте сотрудники уголовного розыска задержали менеджера коммерческой организации Марата Саитова. Следственный комитет подозревает его в изготовлении материалов с порнографическими изображениями малолетней девочки.

По версии следствия, мужчина причастен к изготовлению и обороту запретных материалов и их распространению в Интернете. Уголовное дело возбуждено по статье 242.1 УК РФ.

В квартире подозреваемого в Большом Казачьем переулке, где он живет с родителями, ночью 30 октября провели обыск. Петербуржца задержали на двое суток, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об изоляции менеджера.





Друзья Саитова скептически относятся к первоначальным выводам следствия. За ним ничего подобного в обычной жизни не замечалось.

«Нормальный, общительный парень со здоровыми секс-установками», – охарактеризовали его знакомые.

Петербуржец увлекается бильярдом и альпинизмом. Несколько лет назад ему при восхождении оторвало тросом фалангу пальца, но хобби он не забросил.