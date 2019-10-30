Стремление к красоте «наградило» петербуржца штрафом. Он летал на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС

За полет в запрещенной для этого зоне житель Петербурга получил штраф от Ространснадзора Красноярского края. Через пару недель заплатил бы в десять раз больше.

Как сообщает 30 октября Западно-Сибирская транспортная прокуратура, петербуржец отклонился от разрешенного ему маршрута полета 13 июля этого года. Американский вертолет Robinson R-44 под его управлением кружил над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, что не избежало внимания надзора. По российским законам, ГЭС входят в список объектов, которые являются запретными для полета зонами.

Житель Северной столицы за правонарушение заплатил скромный штраф в две тысячи рублей. Однако нынешнее наказание по статье 11.4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает минимальный штраф для граждан в 20 тысяч. Поправки вступили в силу через две недели после полета петербуржца.



