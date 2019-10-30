Минобороны показало видео первого запуска «Булавы» с атомной подлодки «Князь Владимир»

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Булава». Видео первого испытания опубликовало Министерство обороны РФ на YouTube-канале 30 октября.

В комментарии военные сообщили, что подлодка во время испытания находилась в Белом море. Ракета была выпущена по полигону Кура в Камчатском крае из подводного положения.

Испытания прошли в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли к цели в установленное время.

«Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе. Она разработана специально для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.



