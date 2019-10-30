Студенты-отличники из ФИНЭКа провели ночь в отделе полиции, их жертва – в больнице с проломленной головой

Один из лидеров среди студентов факультета управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета стал подозреваемым по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда. Дрались ночью напротив Владимирского собора.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), ночь 29 октября в 24 отделе полиции провели трое студентов четвертого курса ФИНЭКа. Их привезли около двух часов, молодых людей задержали возле 17 дома по Владимирскому проспекту сотрудники вневедомственной охраны. Оттуда же в бессознательном состоянии увезли 26-летнего молодого человека, который, по данным нашего издания, живет неподалеку. У него открытая травма головы и перелом черепа, состояние оценивается как тяжелое.

После беседы двоих студентов отпустили с обязательством о явке как свидетелей, третий был задержан на двое суток в ожидании меры пресечения как подозреваемый.

Судя по странице 21-летнего жителя Кудрово, он активно участвует в жизни факультета и является председателем студенческого совета.



