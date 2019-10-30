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Общество
30.10.2019 09:03
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В каких регионах России не дороги, а направления. Росстат обнародовал статистику, Петербург оказался середняком

Росстат обнародовал статистику о качестве дорог в России по состоянию на конец 2018 года. Из данных, опубликованных 30 октября, можно узнать, в каких регионах страны автомобильные дороги больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального.

Меьше всего нормативам соответствуют дороги в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), Республике Крым (21,1%) и Рязанской области (22%).

Самые качественные дороги ожидаемо оаказались в Москве (97%). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республику Ингушетия (70,4%).

За ними следуют Воронежская область, Республика Хакасия, Краснодарский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Пензенская область, Московская область, Белгородская область и Чукотский автономный округ. Их показатели составили в пределах 60-70%.


В сентябре правительство Петербурга совместно с федеральными органами власти отобрало и проработало 6 первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Это Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. В финансировании первого этапа ШМСД планируется участие ООО «Магистраль северной столицы», федерального и городского бюджетов. На остальные 5 проектов Петербург запросит до 2024 года 13 млрд рублей.

 

 

 

 

Справка:

Городские власти собирались начать строительство Широтной магистрали в 2019 году, а завершить к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). На все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор, который в течение 30 лет будет взимать плату за проезд. Проезд по первому участку обойдется в 90 рублей, по второму – в 120 рублей, по третьему – в 90 рублей.

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