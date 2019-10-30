В Петербурге - температура на 5 градусов ниже нормы. Холода надуло с запада

В Петербурге могло бы быть потеплее. Утром 30 октября столбик термометра показывает почти четыре градуса со знаком минус, и эти минусы – «лишние»: по мнению синоптиков, в Северной столице температура существенно ниже климатической нормы.

Как сообщает в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе сегодня опеределит гребень с запада. Он принесет облака и кратковременный снег местами.

«На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет на 4-5° ниже климатической нормы», – отмечает специалист.

Холода добавит северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с.





Сейчас, показывают замеры Северо-Западного гидрометцентра, в Петербурге -3,6 градуса. Днем воздух прогреется до +1.

Если вчера горожане могли насладиться зимой — на работу они шли по свежевыпавшему снегу, то сегодня на дорогах сухо. Водоканал обещает отключить последние фонтаны, а уже послезавтра Петербург начнут украшать к новому году.