«Прадо» не выстоял против бензовоза в Ленобласти, пострадали трое

Ехавшие в дорогом внедорожнике люди попали в больницу в результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает 30 октября УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, накануне около 22:40 на 245-м километре дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, по предварительной версии, мужчина 1968 года рождения на Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автотопливозаправщиком НЕФАЗ под управлением водителя 1980 года рождения.

С места ДТП были госпитализированы водитель «Прадо» и его пассажиры: мужчина 1973 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Кадр из видео УГИБДД



