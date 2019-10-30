СМИ: Россия начинает испытания новейшей ядерной ракеты, которая сменит «Воеводу»

Испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» начнет Минобороны РФ в 2020 году. Об этом 30 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в военном ведомстве. Ракета должна сменить МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное».

Как рассказал источник издания, начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк – Кура военные впервые с 1987 года проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае. «При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.», – добавил источник.

МБР «Сармат» (разработчик – Государственный ракетный центр им. Макеева) – одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США.

В послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин назвал РС-28 очень грозным оружием. У новой ракеты почти нет ограничений по дальности, она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, обходя новейшие системы противоракетной обороны. «Сармат» станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард».



