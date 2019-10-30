HBO сообщил о новом приквеле к «Игре престолов» – про Таргариенов

Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов», который будет посвящен династии Таргариенов и будет называться «Дом дракона» (House Of The Dragon). Об этом сообщает, в частности, Twitter сериала «Игра престолов».

Скриншот из twitter.com/GameOfThrones

Как пишет The Verge, действие будут разворачиваться за 300 лет до времени «Игры престолов». В основу сюжета ляжет цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Когда сериал выйдет в эфир, пока не известно. Сценаристами станут сам Мартин и Райан Кондал. Режиссером пилотной серии и нескольких других эпизодов выступит Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона «Игры престолов», а также два последних эпизода шестого сезона, в том числе «Битву бастардов». За этот эпизод Сапочник получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала в 2016 году.

За несколько часов до анонса нового приквела стало известно о том, что HBO отказался от съёмок другого приквела к «Игре престолов» с участием Наоми Уоттс, Джоша Уайтхауса, Наоми Аки, Денис Гоф, о котором сообщалось в январе этого года. По данным журнала Variety, члены съёмочной группы и актёры, задействованные в съемках пилотной серии, получили соответствующие уведомления.





В конце мая Мартин в своём блоге пообещал, что предпоследняя часть саги «Песнь льда и пламени» – «Ветра зимы» – будет закончена к лету 2020 года.