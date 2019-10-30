Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии, а также признали геноцид армян

Санкции против Турции из-за военной операции против сирийских курдов и покупки вооружения у России одобрили в Палате представителей конгресса США. Конгрессмены проголосовали за резолюцию, которые призывает президента Дональда Трампа ввести ограничительные меры.

Инициаторами резолюции были представитель Демократической партии Элиот Энджел, возглавляющий комитет Палаты представителей по международным делам, а также республиканец Майкл Маккол. Добиться поддержки большинства республиканцев удалось после долгих обсуждений вопроса о том, насколько оправданны были действия Анкары в отношении курдов, которые считались союзниками США в борьбе против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), пишет 30 октября РБК со ссылкой на Reuters.

Отдельным пунктом в резолюции являются дополнительные санкции против Турции в связи с решением Анкары приобрести у России системы ПВО С-400.

Санкциями Палата представителей не ограничилась. Также абсолютным большинством конгрессмены назвали геноцидом убийство армян в 1915-1923 годах.





В Турции решение Палаты представителей назвали еще одним шагом к ухудшению двухсторонних отношений. Во внешнеполитическом ведомстве страны указали, что признание геноцида армян и возможное введение санкций не способствует укреплению НАТО. Помимо этого в Анкаре особо отметили, что позиция Конгресса противоречит договоренностям между президентом Реджепом Эрдоганом и вице-президентом Майком Пенсом от 17 октября. В соответствии с ними Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии в том числе и в ответ на обещание отказаться от введения санкций.

Вопрос о санкциях против Турции теперь должен обсудить Сенат.

Первый дивизион С-400 Турции Россия начала поставлять 12 июля. США неоднократно выступали против этой сделки и в результате отказались поставлять Турции новейшие истребители F-35, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Пентагоне полагают, что российские комплексы угрожают безопасности американских самолетов.

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандумом о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии.

До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции. Под них попали глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.