Каршеринг в «кармане» на Захарова собрал перед собой «дорогую компанию»

Четыре автомобиля стали участниками ночной аварии на юго-западе Петербурга, причём три из них были припаркованы.

На улице Маршала Захарова поздно вечером 29 октября автомобиль с цветографией «Делимобиля» врезался в припаркованные в «кармане» машины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал, водитель оставался на месте ДТП до глубокой ночи.

По словам участников группы, припаркованные автомобили – БМВ, «Ягуар» и «Ленд Ровер». Водитель «Ленд Ровера» в шоке, пишет знакомая с ним Екатерина. «Только мимо проходили, Ситуация, скажу вам… – рассказывает Сергей. – BMW, Jaguar пострадали очень серьёзно! «Ровер» – молчу, он, как ни крути, дорого».





«Как он так въехал? Колёса прямо стоят. На газоне следов нет. С какой это скоростью надо было в поворот входить», – удивляется Кира, наблюдавшая за развитием ситуации.

ДТП с каршеринговыми машинами всегда привлекают повышенное внимание: автомобили приметные, а кроме того, бытует мнение, что их водители не слишком аккуратны, поскольку транспорт не личный, да и аккаунт не всегда честный. Иногда доходит до курьёзов, например столкновения двух каршерингов в тихом дворе или тарана бронированной машины.