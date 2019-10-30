Главком ВМФ рассказал, что в Петербурге строят корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире

Россия строит корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда», которое опубликовано 30 октября.

Речь идет о кораблях противоминной обороны, которые сейчас делают на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. «Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью корабля», – объяснил Евменов. По его словам, эти суда поэтапно проходят испытания и поступают на флот.

«В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов». Он построен вслед за головной единицей — кораблем ПМО «Александр Обухов» и двумя серийными кораблями — «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов», — указал адмирал.

Также адмирал отметил, что судостроители работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.





«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК «Иван Грен» — головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК «Петр Моргунов», — рассказал Евменов.

В Петербурге судостроительный завод «Северная верфь» строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

Завершаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов», к спуску на воду подготавливают «Адмирала флота Головко».

Ранее сообщалось, что 2020 год должен стать рекордным по количеству заложенных для Военно-морского флота боевых и вспомогательных единиц. На судостроительных верфях в различных регионах страны планируется заложить в общей сложности 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок, а также судна вспомогательного флота.