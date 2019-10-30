Знаменитые «желтые такси» Нью-Йорка впервые станут электрическими

Правительственная Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка (NYC TLC) одобрила использование первого электрического автомобиля в качестве знаменитого нью-йоркского «желтого такси». Первым электромобилем, допущенным до работы в качестве такси в Большом Яблоке, стала Tesla – и это Model 3.

Электромобили Tesla достаточно популярны в качестве такси в Европе, в частности, в Нидерландах, Швеции и Норвегии, но в Америке они только начинают появляться в различных таксомоторных сервисах, пишет Electrek. «Теслы» уже работают в различных туристических службах и в небольших частных компаниях, но крупные сервисы такси в больших городах пока что их не использовали.

Список одобренных нью-йоркскими властями автомобилей такси включает более сорока моделей, и до сих пор в нем были лишь модели с ДВС и гибриды. Tesla Model 3 станет первым электромобилем, который наденет столь знакомую всем по фильмам желтую «ливрею». Для этого ей пришлось пройти довольно жесткий процесс проверок, тестов и сертификаций.

Электромобили все более привлекают внимание различных коммерческих служб и сервисов такси, поскольку несмотря на более высокую начальную стомость, в дальнейшем они требуют гораздо меньших эксплуатационных расходов, включая более редкое и простое сервисное обслуживание и более дешевую «заправку» электричеством.





При этом в целом электрические автомобили более надежны, чем бензиновые. Илон Маск даже заявил, что Model 3 «будет служить столько же, сколько коммерческий грузовик, то есть миллион миль». При этом батареи рассчитаны всего лишь на пробег от 300 000 до 500 000 миль (от 480 000 до 800 000 километров), однако Маск пообещал, что в 2020 году появятся батареи, которые смогут прослужить и миллион миль (1,6 миллиона километров).

Как ни странно, уже есть примеры, подтверждающие оптимизм Маска. Сейчас уже не редкость Tesla, которая проехала 100 000 километров без единого ремонта, а одна Tesla Model X вообще уже установила рекорд – почти 500 000 километров без единой поломки.