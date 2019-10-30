«Сейчас начнется унижение». Боец UFC Волков проиграл Дзюбе дуэль в Петербурге

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба победил в футбольной дуэли с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Видеозапись соревнования опубликована 29 октября на канале UFC Russia в Youtube.

Дуэль состояла в том, что Дзюба и Волков пробивали друг другу пенальти. Происходило все на базе «Зенита» в Петербурге. Волкову пытался помочь вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков. Например, он рассказал, чот Дзюба обычно бьет пенальти не на силу, а на технику. Впрочем, все советы профессионального голкипера мало помогли бойцу UFC.

«Сейчас начнется унижение. У-ни-же-ние. То, что каждый день на себе испытывают Кержаков и Лунёв, сегодня испытает Волков», – говорит Дзюба в начале видео. И не обманывает — в итоге футболист забил пять из шести мячей, а Волков только три.



