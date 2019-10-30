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Общество
30.10.2019 00:22
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Ургант не нашёл Центра «Э» петербургского комика Поперечного даже в мусорке. Только полицию

Продюсеры «Вечернего Урганта» включили в шоу 29 октября вырезанный из предыдущего выпуска эпизод с комиком Данилой Поперечным. Упоминания сотрудников Центра «Э» в нём не оказалось.  «Если прозвучало такое подозрение, а вдруг мы что-то важное вырезали и не заметили, если мы такое сделали, нужно найти то, что мы вырезали», — сказал Ургант. Потом он побежал на улицу и нашел кассету с шуткой Поперечного в мусорном баке.

В отрывке Данила Поперечный сказал, что люди не знают, какой силой обладает Иван Ургант: «Если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне». 

Напомним, 28 октября комик пожаловался в твиттере на то, что из «Вечернего Урганта» исчезла его шутка про Центр «Э». 

«Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела «Э» видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не [засоряют] мозги в туре», — пересказал шутку в твиттере Поперечный.   

В разговоре с «Фонтанкой» Иван Ургант усмехнулся и уклонился от прямого ответа на вопрос, были ли вырезаны слова артиста. 


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