В Славянке «Мини Купер» после танцев на льду снёс столб, смял бампер и потерял колесо

Девушка на «Мини Купере» снесла столб в Пушкинском районе Петербурга. От удара у малолитражного автомобиля смяло переднюю часть и вырвало колесо.

Как сообщают очевидцы в соцсетях 29 октября, водитель «Купера» неправильно выбрала скорость на круговом движении в микрорайоне Славянка. В результате на скользкой дороге транспортное средство занесло и кинуло в фонарный столб. Опора упала на газон. По предварительной информации, девушка жива, о полученных травмах пока информации нет.



