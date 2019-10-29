За нарушение экологической зоны в Лондоне водителям с апреля выписали 224 тысячи штрафов

Только с апреля по август 2019 года лондонская полиция выписала 223,952 штрафов водителям, нарушившим правила въезда в установленную в столице Великобритании «зону с пониженным загрязнением» (ULEZ). Около 32 тысяч нерадивых нарушителей были оштрафованы несколько раз, а один лондонец умудрился получить квитанции от полиции 81 раз и на общую сумму 13 000 фунтов.

Исправно вносили плату за въезд в «чистую зону» более двух миллионов водителей, пишет Motoring Research. Общая сумма, полученная от оплаты въезда, составила 30,7 миллиона фунтов, а сумма, полученная от штрафов, – 10,6 миллиона фунтов.

Пик штрафов пришелся на май – следующий месяц за апрелем, когда закон о «чистой зоне» вступил в силу. В среднем тогда в день выписывалось штрафов на полмиллиона фунтов, но постепенно лондонские водители становились все более дисциплинированными, и суммы штрафов снизились к августу до 40 тысяч в день.

Согласно вступившему в силу в апреле 2019 года закону, ограничивается въезд в зону ULEZ для сильно загрязняющего воздух транспорта. К такому относятся мотоциклы экологической категории ниже «Евро-3», бензиновые автомобили ниже «Евро-4» и дизельные ниже «Евро-6» (фактически это запрет). Все автобусы и грузовики, въезжающие в так называемую «Зону ультранизких выбросов», должны быть не ниже категории «Евро-6».





Если транспортное средство не удовлетворяет этим условиям, его водителю для въезда в зону необходимо внести плату, которая составляет 12,5 фунтов в день. В случае неоплаты нарушителям грозит штраф в 160 фунтов. Для автобусов и грузовиков плата и штраф существенно выше – 100 фунтов в день и 1000 фунтов штрафа.

По уверениям властей, уже сейчас виден существенный эффект от предпринимаемых мер по очистке воздуха в столице Великобритании. В том числе это выражается и том, что водители стали все чаще избегать ездить через «зону» или отказываться от поездок туда на своем транспорте, предпочитая общественный.