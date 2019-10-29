СМИ: Из Дагестана в Азербайджан пытались вывезти технику, украденную со складов Минобороны

Сотрудники ФСБ в Дагестане пресекли попытку вывоза военной техники в Азербайджан. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

«Во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольном пункте пропуска Яраг-Казмаляр предотвращен вывоз элементов военного оборудования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые задержаны», – рассказал собеседник агентства.

Местное издание «Черновик» уточняет, что, по данным его источников, задержанный груз мог быть украден со складов различных военных частей Минобороны РФ.



