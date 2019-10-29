Собака прокатила двух пассажиров на мотоцикле по шоссе в Бразилии

На одной из дорог Бразилии автомобилист оказался свидетелем весьма необычного зрелища: собака-байкер везла на мотоцикле двоих пассажиров.

Произошло это в штате Пернамбуку на востоке Бразилии, пишет Daily Mail. Водитель автомобиля, двигаясь на своей машине по шоссе, заметил впереди двоих мужчин, которые ехали на мотоцикле в качестве пассажиров. Догнав байк, мужчина увидел, что за рулем мотоцикла сидит собака. Животное преспокойно «рулило» с небольшой помощью переднего «пассажира».

На канале ViralHog в YouTube, где было опубликовано видео, добавляют, что произошло это 25 октября 2019 года. «Я ехал на своей машине по городу, когда увидел собаку, управляющую мотоциклом», – рассказал автор видео.



