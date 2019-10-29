СМИ: Комиссия Минобороны считает, что рядовой в Забайкалье расстрелял восьмерых из-за личного конфликта с командиром

Комиссия Минобороны, работающая в забайкальском посёлке Горный, подтвердила, что в деле рядового Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, был и «межличностный конфликт» с офицером и «психологическая несовместимость». Однако физического насилия в отношении рядового комиссия не обнаружила. Об этом 29 октября сообщает РБК со ссылкой на источники в комиссии.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.

Собеседники издания рассказали, что воинская часть находится далеко от командования и военной прокуратуры, потому командиры слабо контролировали обстановку и подбор личного состава для дежурств и караулов.

«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.

Напомним, что 25 октября 20-летний военнослужащий во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц). Журналистам стало известно, что подозреваемый якобы не сожалеет о произошедшем.



